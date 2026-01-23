Il nuovo ospedale di primo livello in Martesana rappresenta una risposta alle esigenze del territorio, confermata dall’approvazione dello studio di fattibilità da parte del consiglio regionale. Il comitato melzese esprime soddisfazione per questo passo avanti, che testimonia l’attenzione alle richieste della comunità e l’impegno a migliorare i servizi sanitari locali. Un risultato che riflette l’importanza di investire nella salute e nel benessere della zona.

Nuovo ospedale di primo livello in Martesana, dopo l’ok del consiglio regionale allo studio di fattibilità la soddisfazione del comitato melzese a sostegno del progetto e delle mozioni presentate in Regione, "è stato raccolto il grido di dolore del territorio". Ora al lavoro ai tavoli di progettazione, "il comitato porterà la conoscenza e le aspettative del territorio della Martesana". È arrivata a qualche giorno dal dibattito al Pirellone e dal voto a maggioranza alle mozioni presentate da Gallizzi e Pase la nota a commento del comitato "Per il nuovo ospedale pubblico", costituito da qualche mese e presieduto dall’ex primario ospedaliero di Melzo Mauro Mascherpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedale sul territorio: "Ecco le aspettative"

Ospedale della Malpensa, architettura, territorio e innovazione sanitaria: ecco come saràPresentato ufficialmente il progetto del nuovo Ospedale della Malpensa, che nascerà a Busto Arsizio, unificando le strutture di Busto Arsizio e Gallarate nell’area di Beata Giuliana.

Leggi anche: Nuovi rumor abbassano le aspettative sul comparto fotografico di Galaxy S26 Ultra

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

He forced her to take the pill. She left. Six years later,seeing her with a child and man,he begged

Argomenti discussi: Ospedale sul territorio: Ecco le aspettative; Una rete di super ospedali e più assistenza sul territorio: ecco la Sanità del futuro; Lombardia. Arrivano gli indirizzi di programmazione 2026. Dalle liste d'attesa alle Case della Comunità ecco la delibera; Infermieri, arrivano tre nuove lauree e anche la possibilità di scrivere le ricette.

Veneto. Ecco il nuovo Piano socio-sanitario. Meno ospedale e più territorioVarato da Giunta e Commissione consiliare della Sanità con i voti di Pdl e Lega. Astenuti Pd e Udc. Passati 16 anni dall’ultimo piano, questo durerà fino al 2016. Tra le novità il super manager ... quotidianosanita.it

Il nuovo Ssn, ospedali d'eccellenza e più cure sul territorioIl Servizio sanitario nazionale si rinnova, cambiando 'architettura' e modelli organizzativi con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza sul territorio: si punta a rendere le cure più 'vicine' ai citta ... ansa.it

Si informa che il Convegno "Occhi sul territorio" previsto per sabato 24 gennaio all' Ospedale di Piove è rinviato a data da destinarsi, a causa del decesso improvviso del dottor Gabriele Paolo Appena sarà comunicata la nuova data, sarà fornita l' oppo - facebook.com facebook