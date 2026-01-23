Ospedale Livorno Raspanti | I fondi della Regione per ristrutturare i padiglioni 4 e 6
L’Ospedale di Livorno, attraverso le dichiarazioni di Raspanti, annuncia il finanziamento regionale destinato alla ristrutturazione dei padiglioni 4 e 6. Questa iniziativa rappresenta un intervento importante per migliorare le strutture sanitarie locali, in un contesto di trasformazioni e sfide nel settore della sanità. Il progetto mira a garantire servizi più efficienti e moderni, contribuendo al benessere della comunità e alla qualità dell’assistenza sanitaria.
“Un segnale positivo e incoraggiante in un momento decisivo per la sanità locale, alle prese con importanti trasformazioni e sfide”. Questo il commento di Andrea Raspanti, assessore alle politiche sociali e sociosanitarie, alla visita all’ospedale di Livorno dell’assessora regionale Monia Monni.🔗 Leggi su Livornotoday.it
