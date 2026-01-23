L’Ospedale di comunità di Bollate, attivo dal 7 gennaio, ha registrato un’occupazione significativa: su 20 posti letto, 15 sono già stati assegnati. La struttura, inaugurata ieri mattina, si propone di offrire servizi di assistenza sanitaria prossimi alle esigenze della comunità, integrando l’attività ospedaliera con i bisogni territoriali. La presenza di questa struttura rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria locale.

È attivo dallo scorso 7 gennaio con 15 posti letto su 20 già occupati: è stato inaugurato ieri mattina l’Ospedale di comunità di Bollate. Il secondo dell’Asst Rhodense dopo quello di Passirana di Rho, l’Ospedale di comunità di via Piave 20, si trova al terzo piano del padiglione 70, dove una volta c’erano i reparti ospedalieri per acuti. "Con l’attivazione dell’ospedale di comunità diamo concreta attuazione al modello di assistenza sanitaria territoriale, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni dei pazienti più fragili e cronici, in stretta integrazione con le cure domiciliari e la rete ospedaliera – spiega Marco Bosio, direttore generale Asst rhodense – accoglierà pazienti in dimissione dalle degenze ospedaliere, oppure che necessitano di riabilitazione o di un ricovero intermedio prima di accedere ad altre strutture". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedale di comunità “sold out“. Su 20 posti 15 sono già occupati

Leggi anche: Riserve posti concorso PNRR3: le percentuali indicate si riferiscono ai posti già occupati o ancora disponibili? Pillole di Question Time

Leggi anche: Inaugurate la casa e l'ospedale di comunità al Tiburtino III: ci saranno 20 posti letto

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ospedale di comunità sold out. Su 20 posti 15 sono già occupati; Paolo Sorrentino al cinema Edera, le due esclusive proiezioni sono già sold out; Standing Ovation per Fragole, panna e champagne di Ida Mignanelli; Giovani con le mani in pasta: sold out il primo laboratorio sulla pizza.

Il13. . AZZANO X. RICCARDI, CANTIERE IN ANTICIPO PER COMPLETARE L’OSPEDALE DI COMUNITA’. - facebook.com facebook