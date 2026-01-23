Oscurato il video di Alessandro Barbero in cui spiega le ragioni del no al referendum | Informazioni false o fuorvianti

Il video di Alessandro Barbero che illustra le ragioni del

Su alcune pagine che lo hanno ricondiviso è ancora accessibile, ma la sua visibilità è stata fortemente ridotta a causa di presunte informazioni "false" o "fuorvianti". Il video in cui Alessandro Barbero esponeva le ragioni per cui avrebbe votato "no" al referendum sulla giustizia, è stato.🔗 Leggi su Today.it

Alessandro Barbero attaccato dopo il video per il No al referendum sulla giustizia: le critiche nascondono timoriRecentemente, Alessandro Barbero è stato al centro di polemiche dopo la pubblicazione di un video sul No al referendum sulla giustizia.

Referendum, Alessandro Barbero spiega perché voterà No: “Di fatto il governo potrà dare ordini ai magistrati”Alessandro Barbero ha condiviso le motivazioni del suo voto no al referendum sulla separazione delle carriere.

È troppo virale: oscurato da Meta il video di BarberoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola È troppo virale: oscurato da Meta il video di Barbero pubblicato il 23 Gennaio 2026 a firma di Virginia Della Sala ... ilfattoquotidiano.it

Alessandro Barbero sotto accusa per il video dedicato al Referendum sulla Giustizia: cos'ha detto di sbagliatoAlessandro Barbero è stato criticato per le sue argomentazioni sul no al Referendum sulla Giustizia, in cui c'è un errore, che può però essere interpretato ... virgilio.it

Era prevedibile, praticamente inevitabile. In queste ore lo storico Alessandro Barbero è finito nel mirino di una vera e propria gogna social (e non solo) orchestrata dalla destra-destra per aver osato prendere posizione per il No al Referendum Giustizia. E allor facebook