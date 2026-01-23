Oscurato il video di Alessandro Barbero in cui spiega le ragioni del no al referendum | Informazioni false o fuorvianti

Il video di Alessandro Barbero che illustra le ragioni del

Su alcune pagine che lo hanno ricondiviso è ancora accessibile, ma la sua visibilità è stata fortemente ridotta a causa di presunte informazioni "false" o "fuorvianti". Il video in cui Alessandro Barbero esponeva le ragioni per cui avrebbe votato "no" al referendum sulla giustizia, è stato.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Alessandro Barbero attaccato dopo il video per il No al referendum sulla giustizia: le critiche nascondono timoriRecentemente, Alessandro Barbero è stato al centro di polemiche dopo la pubblicazione di un video sul No al referendum sulla giustizia.

Referendum, Alessandro Barbero spiega perché voterà No: “Di fatto il governo potrà dare ordini ai magistrati”Alessandro Barbero ha condiviso le motivazioni del suo voto no al referendum sulla separazione delle carriere.

