Oscar sarà una battaglia dopo l’altra Tra peccatori da record e PT Anderson

Gli Oscar rappresentano il riconoscimento più antico e prestigioso nel mondo del cinema. Oltre a premiare le eccellenze, sono anche un punto di riferimento per le tendenze del settore, influenzando le scelte artistiche e le direzioni future. Tra confronti tra grandi registi come P.T. Anderson e analisi di figure controverse, gli Oscar si confermano come un evento che riflette e orienta l’evoluzione cinematografica.

Gli Oscar: il premio cinematografico più antico e prestigioso al mondo. Ma soprattutto un potente indicatore di direzione: non si limitano a fotografare l’anno cinematografico, lo orientano. Ieri sono state annunciate a Los Angeles le nomination per l’edizione 2026. La cerimonia finale si terrà al Dolby Theatre, nella notte tra il 15 e il 16 marzo, condotta da Conan O’Brien. Sarà trasmessa in diretta su Raiuno e in streaming su Raiplay, con la possibilità di scegliere tra il sonoro originale e quello doppiato in italiano. I film che vinceranno non entreranno solo in un albo d’oro, ma influenzeranno il cinema che verrà indicando temi, sensibilità, filoni narrativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

