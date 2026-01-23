Oscar 2026 le nomination | i favoriti come candidati a miglior film regia attore

Il 22 gennaio, durante una cerimonia in streaming dal Samuel Goldwyn Theater, sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026. Gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman hanno presentato i candidati nelle principali categorie, tra cui miglior film, regia e interpretazioni. Questa selezione offre uno sguardo sulle pellicole e i professionisti considerati più meritevoli quest’anno, segnando un momento importante nel panorama cinematografico internazionale.

Quest'anno gli Oscar saranno trasmessi nella notte tra il 15 e il 16 marzo, sempre in diretta dal Dolby Theatre. Oscar 2026, le nomination: Sinners – I peccatori batte il record di Titanic.

