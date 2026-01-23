Un pomeriggio di violenza ha sconvolto Anversa, Belgio, trasformando una manifestazione pacifica in un episodio di sangue e paura. L’evento, inizialmente senza particolari conseguenze, si è improvvisamente degenerato, lasciando dietro di sé un clima di shock e preoccupazione. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui responsabili di questo episodio.

Pomeriggio di sangue e terrore nel cuore di Anversa, dove una manifestazione pacifica si è trasformata in pochi istanti in un teatro di violenza cieca. Durante un raduno della comunità curda, organizzato nei pressi del prestigioso Teatro dell’Opera, un gruppo di assalitori è entrato in azione scatenando il panico tra i presenti. Il bilancio, drammatico, parla di sei persone rimaste ferite a seguito di un’aggressione portata a termine con l’utilizzo di armi bianche. Le urla dei manifestanti hanno squarciato la quiete della zona centrale, mentre i primi soccorritori si sono trovati davanti a una scena caotica, con diverse persone a terra colpite da fendenti in varie parti del corpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore totale in Belgio, manifestazione finisce in un bagno di sangue

Leggi anche: Scolaresca in gita attaccata da un orso, dramma totale: “Un bagno di sangue”

Bagno di sangue in Iran, bagno di sangue: Trump valuta l'attacco. Il bilancio, le proteste e i «nemici di Dio»In Iran, dopo diciassette giorni di proteste diffusissime, la repressione si è intensificata, causando un crescente bilancio di vittime e scontri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Male, malissimo. Da subito. Carriero troppo leggero, Donnarumma forse ancora negli spogliatoi e siamo subito in salita. Con i successivi 20 minuti da orrore, con il secondo gol, Donnarumma pachidermico su un tiro telefonato, e il rischio dell’imbarcata totale - facebook.com facebook