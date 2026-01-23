Oroscopo weekend 23 – 25 gennaio 2026

L'oroscopo del weekend 23-25 gennaio 2026 offre una panoramica delle tendenze principali per ogni segno. Durante questi giorni, alcuni segni potrebbero sentirsi più energici e desiderosi di attività, mentre altri preferiranno momenti di relax e riflessione. Scopri cosa riservano le stelle per te, per affrontare il fine settimana con consapevolezza e equilibrio.

Ariete Weekend a tutto gas: energia alta e voglia di muoverti. Sabato perfetto per uscire, domenica occhio alle parole. non tutti tengono il tuo passo! Toro Relax cercasi e trovato. Questo fine settimana ti premia se rallenti: buon cibo, belle chiacchiere e un piccolo piacere che ti rimette al centro. Gemelli Socialità alle stelle! Inviti, messaggi e colpi di scena. Se devi dire qualcosa di importante, fallo entro sabato sera: effetto wow garantito. Cancro Cuore sensibile ma lucidissimo. Ottimo weekend per chiarire una questione affettiva o familiare. Domenica più emotiva, ma anche più vera. Leone Sei il protagonista, anche senza volerlo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

