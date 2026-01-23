Oroscopo di Paolo Fox per oggi 23 gennaio | Ariete stanco Bilancia nel benessere

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 23 gennaio. Ariete si presenta stanco, mentre la Bilancia vive un momento di benessere. Venerdì rappresenta una fase di transizione, tra impegni e relax, offrendo spunti di riflessione per affrontare al meglio la giornata. Scopri le previsioni dettagliate per il tuo segno e preparati a vivere con consapevolezza le prossime ore.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 23 gennaio! Venerdì arriva come una soglia. Non è ancora libertà, ma non è più piena responsabilità. È quel giorno in cui guardi la settimana e senti chiaramente cosa ti ha nutrito e cosa invece ti ha consumato. Oroscopo di Paolo Fox, venerdì 23 gennaio 2026, segno per segno. Oggi il cielo non chiede prestazioni. Chiede rilascio intelligente. Fare il necessario, chiudere quello che puoi e lasciare andare il resto senza sensi di colpa. È una giornata che funziona se smetti di pretendere di essere sempre al massimo e inizi a trattarti con più umanità. Il weekend è vicino, e già questo cambia il respiro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 23 gennaio 2026Ecco l’oroscopo di oggi secondo Paolo Fox, dedicato ai segni della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 23 gennaio 2026Ecco le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per oggi, venerdì 23 gennaio 2026, dedicate ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

