Ordine | Ecco il messaggio di Cardinale Il Milan sul mercato continuerà …

Ecco il messaggio di Cardinale. Il Milan sul mercato continuerà a lavorare con attenzione alle opportunità di rafforzamento, mantenendo un equilibrio tra investimenti e sostenibilità. Il recente ritorno a Milano del presidente evidenzia l’impegno della società nel pianificare il futuro, senza trascurare le esigenze sportive e finanziarie. Di seguito, l’estratto di Franco Ordine su come questa presenza possa influenzare le strategie di mercato del club.

Continuano le notizie molto importanti sul futuro societario del Milan (qui la nostra esclusiva con tutti i dettagli in merito). Un paio di giorni fa a Milanello si è rivisto il numero uno di RedBird Gerry Cardinale: "Il messaggio indiretto lanciato è stato: continuità a livello operativo. Indispensabile in questi giorni perché le indiscrezioni, confermate, del cambio di creditore avevano provocato qualche fuga in avanti di scenari apocalittici". Questo il punto del giornalista Franco Ordine. LEGGI ANCHE: Milan, attaccante cercasi. L'esperto di calciomercato rivela: "C'è un piano chiaro". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Massimiliano Allegri rappresenta una figura centrale nel progetto sportivo del Milan, forte del sostegno della proprietà e di una posizione di stabilità.

