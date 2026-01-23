La recente sentenza della Cassazione afferma che il feto deve essere considerato come un bambino già nato, sottolineando l'importanza del rispetto per la vita fin dal concepimento. Questa decisione riprende principi fondamentali del diritto naturale, evidenziando come la tutela della vita sia un valore sacro che va riconosciuto e preservato in tutte le sue fasi, dalla nascita fino alla fine naturale.

La sentenza della Suprema Corte riporta al centro il diritto naturale e ci ricorda che la vita è sacra dal concepimento fino alla morte. Tutto il contrario rispetto a ciò che afferma la vulgata dominante. «La morte del feto è una perdita parentale». Significa che anche per la giustizia il rapporto fra genitori e figli esiste fin dal concepimento. Una rivoluzione con otto parole. È quella realizzata dalla Corte di Cassazione con una sentenza destinata a far discutere e a rimettere in gioco l’architettura turbo-abortista, poiché equipara giuridicamente il bimbo «non nato» al neonato nel rapporto emotivo con il resto della famiglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ora lo ammette pure la Cassazione: «Il feto è come un bimbo già nato»

