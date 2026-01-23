Ora è ufficiale | svolta Gabriel Jesus Serie A ad un passo

Gabriel Jesus, protagonista di una doppietta con l’Arsenal contro l’Inter in Champions League, ha recentemente annunciato una decisione che potrebbe portarlo in Serie A. La sua prestazione e le voci di mercato alimentano l’interesse verso un possibile trasferimento in Italia, aprendo nuovi scenari per il calciomercato. Restano da attendere sviluppi ufficiali, ma l’ipotesi di vedere Jesus nel nostro campionato si fa sempre più concreta.

Autore di una doppietta nella serata che ha permesso all’Arsenal di battere l’Inter in Champions League, Gabriel Jesus ha ufficializzato una scelta che potrebbe avvicinarlo alla Serie A. Gabriel Jesus verso la Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante brasiliano ha scelto Giovanni Branchini come suo agente, lo stesso di Massimiliano Allegri. Una decisione che potrebbe avvicinarlo alla Serie A e, in particolare, al Milan. I rapporti tra l’agente e i rossoneri sono ottimi con la punta brasiliana che, non essendo un punto fermo dell’Arsenal, potrebbe scegliere di proseguire la sua carriera in Serie A in vista della prossima stagione per provare a ritrovare un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Gabriel Jesus Juve: svolta per l’ex obiettivo bianconero! Una big di Serie A tenta il colpaccio per gennaio, la rivelazione non lascia dubbiUna grande squadra di Serie A si prepara a tentare il colpo Gabriel Jesus a gennaio, riaccendendo le speranze di mercato per l’ex obiettivo della Juventus.

Gabriel Jesus pronto ad arrivare in Serie A. La situazione attuale intorno all’attaccante ex Manchester CityGabriel Jesus si prepara a trasferirsi in Serie A, con l'Arsenal che monitora la situazione.

