Ora è ufficiale | Facundo Lescano è un giocatore della Salernitana

La Salernitana ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Facundo Lescano, attaccante argentino che vestirà la maglia numero 32. L’arrivo avviene con un accordo in prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione. Lescano si unisce così alla rosa granata, portando nuove opzioni offensive a disposizione del tecnico per il proseguo del campionato.

Salernitana, Facundo Lescano in cima alla lista dei desideriLa Salernitana guarda al mercato con attenzione, con Facundo Lescano tra i nomi più discussi.

