Ora dobbiamo ritrovare quel tocco leggero e rapido che lo aveva reso campione | coach Camossi vuole far rinascere Jacobs

Paolo Camossi si propone di aiutare Marcell Jacobs a ritrovare la propria leggerezza e rapidità, caratteristiche che lo hanno reso campione olimpico. Dopo un periodo di fase di crescita, il coach italiano punta a riaccendere le qualità che hanno fatto di Jacobs un atleta di eccellenza. L’obiettivo è ristabilire le basi e rafforzare le competenze fondamentali per il suo ritorno ai livelli più alti.

Paolo Camossi riabbraccia Marcell Jacobs. Il due volte oro olimpico di Tokyo ha scelto di tornare alle origini, ovvero dal coach che lo aveva reso l’ uomo più veloce del mondo. La notizia è di tre giorni fa: Jacobs ha deciso di mollare Raina Raider per affidarsi nuovamente al tecnico delle Fiamme Azzurre. Che racconta: “La decisione di continuare fino a Los Angeles 2028, dopo un momento un po’ di sconforto, è sua. L’ha presa da solo”. Esatto: a 31 anni il velocista di Desenzano del Garda non vuole mollare. È ancora il campione europeo in carica e detiene il primato continentale sui 100 metri, ma nelle ultime stagioni non ha mai ritrovato i livelli di quella magica estate 2021. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Atletica, Jacobs torna con coach Camossi: "Felice, ora l'orizzonte è Los Angeles 2028"

Jacobs torna ad allenarsi con coach Camossi: la decisione verso Los Angeles 2028

