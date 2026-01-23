Operazione antidroga a Foggia hashish e cocaina stoccate nei box e consegnate a domicilio agli acquirenti | 9 arresti

Da foggiatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Foggia, i carabinieri hanno arrestato nove persone coinvolte in un traffico di droga, con hashish e cocaina stoccate nei box e consegnate a domicilio. L'indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedita allo spaccio e alla gestione illecita di sostanze stupefacenti, con misure cautelari emesse dal giudice. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nel territorio.

Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, in concorso, di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, i 9 indagati per i quali i carabinieri della Compagnia di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare (3 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), emessa dal.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

