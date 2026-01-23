Operazione antidroga a Foggia hashish e cocaina stoccate nei box e consegnate a domicilio agli acquirenti | 9 arresti

Nella città di Foggia, i carabinieri hanno arrestato nove persone coinvolte in un traffico di droga, con hashish e cocaina stoccate nei box e consegnate a domicilio. L'indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedita allo spaccio e alla gestione illecita di sostanze stupefacenti, con misure cautelari emesse dal giudice. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nel territorio.

Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, in concorso, di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, i 9 indagati per i quali i carabinieri della Compagnia di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare (3 in carcere e 6 agli arresti domiciliari), emessa dal giudice.

La maxi operazione antidroga. Traffico di cocaina e hashish: condanne fino a 4 anni e 8 mesiUna vasta operazione antidroga ha portato all'arresto di una banda coinvolta nel traffico di cocaina e hashish.

