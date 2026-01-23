Operaio morto a Livorno schiacciato dalla benna di una gru | un morto anche a L’Aquila

Due incidenti sul lavoro registrati a Livorno e L’Aquila evidenziano ancora una volta le criticità legate alla sicurezza nei cantieri. Un operaio è deceduto a Livorno dopo essere stato schiacciato dalla benna di una gru, mentre un altro incidente si è verificato a L’Aquila, senza ancora spiegazioni definitive. Questi eventi sottolineano l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sull’applicazione delle norme di sicurezza.

L’Italia affronta una giornata nera sul piano delle morti sul lavoro. Sono due gli operai che oggi hanno perso la vita durante il loro turno, ritrovandosi a morire lontano dai loro cari e senza la possibilità di riabbracciarli. Due tragedie inspiegabili, su cui al momento si concentra l’opinione pubblica, particolarmente attenta al tema della sicurezza sul lavoro. Il primo operaio a perdere la vita è stato un 51enne di Ponsacco, in provincia di Pisa, che è deceduto in un cantiere a Livorno, mentre era impegnato a scaricare da un camion del materiale edile. La seconda vittima è un uomo di 59 anni, originario della Romania e residente a Civitavecchia, rimasto vittima di un incidente sul lavoro con un mezzo meccanico nel cantiere della nuova centrale idroelettrica in costruzione a Petrella Liri, in provincia de L’Aquila. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

