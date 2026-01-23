Oncologia Spadoni Lega | Pazienti ammassati in corridoio per i prelievi Non è dignitoso

Da alcuni mesi sono in corso interventi di miglioramento strutturale nel reparto di Oncologia ed Ematologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci, con il supporto dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Tuttavia, secondo il consigliere Spadoni della Lega, la situazione dei pazienti costretti ad attendere in corridoio per i prelievi rimane problematica e non dignitosa. Un intervento necessario per garantire un’assistenza più adeguata e rispettosa dei diritti dei pazienti.

Sono in corso da alcuni mesi lavori di miglioramento strutturale nel reparto di Oncologia ed Ematologia dell'ospedale Santa Maria delle Croci, realizzati anche grazie alla collaborazione dell'Istituto Oncologico Romagnolo. Interventi finalizzati a rendere più funzionali e confortevoli gli spazi.

