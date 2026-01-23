Omicidio Yara Gambirasio Bossetti insiste | Sono innocente vorrei sapere anche io chi l’ha uccisa

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha ribadito la sua innocenza durante una recente intervista a Porta a Porta. Il muratore di Mapello ha espresso il desiderio di conoscere l’identità del vero colpevole, sostenendo di non aver mai commesso il crimine per cui è stato condannato. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, alimentando dubbi e interrogativi sulla verità processuale.

Bossetti ha ribadito che non è la prima volta che chiede nuovi test genetici: «L'ho sempre gridato durante gli interrogatori, durante le fasi processuali», ha detto, «e mi è sempre stato negato». Il muratore ha poi risposto alle domande del giornalista Rai riguardanti le sue ricerche online. Dopo avere ammesso di avere visitato siti porno, ha negato con decisione di aver fatto ricerche su ragazzine tredicenni: «Il mio tecnico ha ribadito che sono tutte ricerche non digitate da operatori umani, ma prodotto in via automatica. Non so spiegare il perché, poiché io sono negato a livello informatico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

