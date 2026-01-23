Omicidio Yara | Bossetti in Tv punta sul DNA degradato e sogna l’incontro con i Gambirasio

Massimo Bossetti, detenuto a Bollate, torna a commentare l’indagine sull’omicidio di Yara Gambirasio. Nel suo intervento televisivo, evidenzia le difficoltà legate al DNA degradato e manifesta il desiderio di un confronto con la famiglia Gambirasio. L’attenzione si concentra sulle speranze di nuove analisi scientifiche e sul percorso giudiziario, mentre si mantiene un tono sobrio e informativo sulle sue prospettive future.

Massimo Bossetti torna a parlare dal carcere di Bollate: tra la speranza di nuove perizie scientifiche e il desiderio di incontrare la famiglia della vittima L'eco del caso di Brembate di Sopra non accenna a spegnersi. Massimo Bossetti, l'uomo che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio, ha scelto i microfoni di Porta a Porta per rilanciare la sua battaglia legale. Non è solo la voce di un condannato, ma il grido di chi, ancora oggi, professa un'innocenza totale e punta il dito contro una verità processuale ritenuta, a parer suo, monca. Massimo Bossetti vorrebbe incontrare i genitori di Yara Gambirasio, capirebbero che non sono l'assassino. Massimo Bossetti chiede nuove indagini: Mia coscienza pulita. Massimo Bossetti nell'intervista a Porta a Porta: Vorrei incontrare i genitori di Yara Gambirasio. Massimo Bossetti a Bruno Vespa: Voglio incontrare i genitori di Yara, non sono l'assassino. Mia moglie non viene più a trovarmi. In una lunga intervista Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate trovata morta nel febbraio. L'uomo ammette poi che la moglie, Marita Comi, non va più a trovarlo in carcere. Mia moglie non viene più a trovarmi perché sono nate incomprensioni tra di noi. Massimo Bossetti, in un'intervista esclusiva a Porta a Porta, chiede di riaprire il caso giudiziario culminato con la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. "So che ci sono 54 campioni di Dna depositati all'ufficio corpo di reato.

