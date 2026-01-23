Omicidio Paolo Stasi e contesto di droga | arriva un' assoluzione

Nel processo riguardante l'omicidio di Paolo Stasi, si è conclusa con un'assoluzione piena. L'episodio, collegato a un contesto di droga, si è risolto con questa decisione giudiziaria, offrendo chiarezza sulla vicenda. Questa sentenza rappresenta un passo importante nel quadro delle indagini e delle procedure legali associate a questo caso.

BRINDISI - Si chiude con l'assoluzione con formula piena uno stralcio del processo sull'omicidio di Paolo Stasi. Un francavillese doveva rispondere di due accuse in materia di droga: avrebbe ceduto stupefacente a L.B. (colui che materialmente sparò contro la vittima) per il tramite di un altro.

