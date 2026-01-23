Omicidio Magellano a Bari | come si è arrivati al fermo di Maurizio Pastore il presunto killer di Amleto

Le indagini sull’omicidio di Amleto, avvenuto il 17 gennaio nel quartiere Carrassi di Bari, hanno portato al fermo di Maurizio Pastore, considerato il presunto autore del delitto. Questa svolta rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, frutto di approfondite indagini e raccolta di prove. Di seguito vengono forniti dettagli sulla vicenda e sui passaggi che hanno condotto all’arresto.

Il 42enne pregiudicato, affetto da problemi psichici, sarebbe stato inchiodato da alcuni testimoni. Il movente sarebbe da rintracciare in dissidi economici legati al passato C'è stata una svolta nelle indagini sul terribile fatto di sangue che il 17 gennaio scorso ha scosso il quartiere Carrassi di Bari. Nella prima serata di giovedì 22 gennaio, su disposizione della Procura della Repubblica, è finito in stato di fermo Maurizio Pastore, 42 anni. Ho provato a comprare un trullo in Puglia. Il racconto di una ricerca impossibile, tra burocrazia e prezzi folli .🔗 Leggi su Baritoday.it

Amleto Magellano ucciso con una coltellata al cuore: "Aveva negato al killer i soldi per ristrutturare casa"Si approfondiscono le dinamiche dell’omicidio di Amleto Magellano, il 39enne ucciso con una coltellata al cuore nel quartiere Carrassi di Bari.

Omicidio a Carrassi, 39enne accoltellato in strada: indagini serrate sulla morte di Amleto MagellanoA Carrassi, un uomo di 39 anni, Amleto Magellano, è stato ucciso in un'aggressione avvenuta in strada.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Bari, omicidio Amleto Magellano: si scava nei contatti più recenti per risalire all’assassino; Amleto Magellano ucciso in strada a Carrassi: un 42enne fermato per l'omicidio; Bari, Amleto Magellano ucciso in strada a Carrassi: colpito da almeno dieci coltellate, fatale il colpo al cuore; Omicidio in strada, caccia all'assassino tra testimoni e precedenti.

Bari, omicidio di Amleto Magellano: alla base del delitto un risentimento per lavori non pagatiSecondo le ricostruzioni, Pastore avrebbe raggiunto Magellano alle spalle e, dopo poche parole, lo avrebbe colpito ripetutamente all’addome e al torace, per poi fuggire a piedi. La vittima è deceduta ... giornaledipuglia.com

Amleto Magellano ucciso con una coltellata al cuore: Aveva negato al killer i soldi per ristrutturare casaSotto accusa c'è un pregiudicato. Nei mesi precedenti all'omicidio aveva tentato di colpire la vittima con un martello, poi le minacce tramite social ... today.it

Gianmarco Di Napoli. . ' 23 2026 Le Prime Notizie dalla Puglia con Fermo per l’omicidio Magellano a Bari Bomba carta davanti casa di consigliera a San Severo Cadavere sulla Statte–Crispiano: i - facebook.com facebook

E' stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Amleto Magellano, 40 anni, con precedenti, avvenuto sabato nel tardo pomeriggio in via Monte Grappa nel quartiere Carrassi di Bari. I milita x.com