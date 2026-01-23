Omicidio Colalongo le indagini coinvolgono quattro residenti in Irpinia
Le indagini sull'omicidio di Colalongo si concentrano su quattro residenti in Irpinia, accusati di aver favorito la latitanza di Antonio Aloia, 47 anni, originario di Acerra. Le autorità stanno approfondendo il ruolo di queste persone nel supportare il ricercato, nel quadro di un procedimento che mira a chiarire le responsabilità e gli eventuali collegamenti con l'evento criminale.
Tra le persone indagate per aver favorito la latitanza di Antonio Aloia, quarantasette anni, originario di Acerra, quattro risultano residenti in Irpinia. Aloia è accusato di essere uno degli esecutori dell’omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre scorso a Scisciano.Gli elementi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Omicidio a Scisciano, fermate 8 persone per l’omicidio di Ottavio ColalongoNella giornata del 17 dicembre, a Scisciano, si è verificato l’omicidio di Ottavio Colalongo, collegato a tensioni tra gruppi criminali per il controllo delle aree di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano.
Bernardo Cava e il fermo per l’omicidio ColalongoIl 17 dicembre a Scisciano, Ottavio Colalongo è stato vittima di un omicidio avvenuto mentre si trovava a bordo del suo scooter Honda SH.
Argomenti discussi: Camorra, otto fermi per l'omicidio di Ottavio Colalongo. La vittima sapeva di essere nel mirino: Mi devo guardare le spalle; Camorra, omicidio di Ottavio Colalongo: otto fermi nella notte. I nomi; Scisciano, 8 arresti per l'omicidio Colalongo: dietro il delitto uno scontro tra clan; Omicidio a Scisciano, la guerra che non si nasconde: domani l'interrogatorio di Cava.
Scisciano, omicidio Colalongo, otto fermi: Delitto ordinato dai vertici del clanSCISCIANO - L’inchiesta sull’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso a colpi di pistola lo scorso 17 dicembre in via Garibaldi a Scisciano, porta la firma ... marigliano.net
Omicidio Colalongo, una staffetta per trasferire il killer nel nolano inguaia CavaMUGNANO DEL CARDINALE- Bernardo Cava avrebbe guidato la staffetta da Mugnano del Cardinale a Casamarciano per trasferire Antonio Aloia (all’epoca evaso da un permesso premio e latitante), quarantase ... irpinianews.it
Omicidio Colalongo, il boss Cava ha condotto il killer da Mugnano a Scisciano #Avellino facebook
La faida silenziosa nell’area vesuviana: l’omicidio di Ottavio Colalongo non è un delitto isolato, ma l’epilogo di una contrapposizione camorristica radicata da anni nell’area vesuviana. Afragola, Acerra, Scisciano, San Vitaliano e Marigliano sono i territori conte x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.