Olimpiadi Roma vola a Milano-Cortina | inviati 50 agenti di polizia locale

Roma ha approvato un protocollo tra il Comune e Cortina d’Ampezzo per garantire il supporto della Polizia locale durante le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono stati inviati 50 agenti per assicurare la sicurezza e la gestione dei servizi in vista dell’evento internazionale, che si terrà nel febbraio 2026. Questa collaborazione mira a garantire un’organizzazione efficiente e coordinata delle attività di sicurezza durante le competizioni.

Roma 23 gennaio 2026 – La Giunta capitolina ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Roma Capitale e il Comune di Cortina d'Ampezzo per garantire un supporto operativo nell'organizzazione dei servizi di Polizia locale in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L'accordo nasce dalla richiesta di collaborazione avanzata dal Comune di Cortina d'Ampezzo, chiamato a gestire un evento di straordinaria complessità organizzativa e un afflusso significativo di persone e veicoli durante le competizioni, in programma dal 6 al 22 febbraio per le Olimpiadi e dal 6 al 15 marzo per le Paralimpiadi.

