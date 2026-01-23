Olimpiadi 2026 Delpini | Deprimente l’alzata di spalle politica davanti alla richiesta di pace
In occasione delle Olimpiadi 2026, monsignor Delpini ha commentato la postura della politica di fronte alle richieste di pace, definendola “deprimente” e sottolineando la necessità di un impegno più deciso. Le parole evidenziano la preoccupazione per il mancato riscontro alle istanze di pace e la difficoltà di far ascoltare i messaggi di speranza e solidarietà ai vertici decisionali.
Milano, 23 gennaio 2026 – “I messaggi nostri, i messaggi dell'umanità ai potenti sembra che siano destinati a lasciare andare le cose come vanno: questa alzata di spalle della politica di fronte al desiderio di pace è una questione un po' deprimente”. Sono le parole del l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, a margine della presentazione di ‘For each other’, il programma di appuntamenti che la Diocesi di Milano ha organizzato in occasione delle imminenti Olimpiadi invernali rispondendo a chi gli ha fatto notare che il messaggio di pace che si auspicava passasse non è passato, non c'è stata alcuna tregua olimpica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
