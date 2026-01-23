Oh my job ultimo appello Brindisi boom di studenti | Porta sull’occupazione

L’Istituto superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi registra un aumento di iscrizioni, in particolare nel settore di manutenzione e assistenza tecnica. Un dato che evidenzia l’interesse crescente tra gli studenti verso percorsi formativi pratici e orientati al futuro occupazionale, confermando l’importanza di investire in scuole che preparano al mercato del lavoro.

LIDO DEGLI ESTENSI Record di nuovi ingressi all’Istituto superiore Remo Brindisi, l’indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica conquista gli studenti. Officine e laboratori aperti nei giorni scorsi per l’Open day, una festa tra aule e lavoro. Settembre 2025: l’istituto ’Remo Brindisi’ registra un vero e proprio record di nuovi ingressi. Ben 30 studenti hanno scelto di trasferirsi da altre scuole superiori e altri dieci sono arrivati entro il mese di dicembre. La maggior parte di loro ha chiesto l’inserimento nell’indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica, che si conferma tra i più richiesti grazie al suo approccio didattico pratico e laboratoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

