Odessa A' zion commenta le sue scene più esplosive in Marty Supreme

Odessa A'zion riflette sulle scene più intense del film Marty Supreme di Josh Safdie. Nei primi minuti, la sua interpretazione di Rachel emerge come elemento centrale, contribuendo a definire il tono e l’atmosfera dell’opera. La sua presenza sullo schermo si rivela determinante nel coinvolgere lo spettatore e nel delineare i tratti emotivi del racconto.

Nei primi cinque minuti dell'epico film di ping pong Marty Supreme di Josh Safdie, si fa subito chiaro che la Rachel di Odessa A'zion è il cuore e l'anima della storia nel senso più intimo. Il film inizia con Marty Mauser (Timothée Chalamet ) che mette incinta la prima ragazza che gli aveva fatto battere il cuore da bambino, con tanto di ripresa in CGI con gli spermatozoi che fecondano il l'ovulo e tutto il resto. È un inizio appropriato per un'odissea che attraversa il mondo e che non manca mai di ambizione e caos, e la performance di Odessa A'zion, che oscilla tra una calma serafica e un'energia dinamitarda, è tanto una forza di appoggio quanto l'epicentro della follia di Marty Supreme. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Marty Supreme, Odessa A'zion: "Non sapevo ci fosse uno stigma sulle parrucche"Odessa A'zion, protagonista di Marty Supreme di Josh Safdie, ha dichiarato di essere rimasta sorpresa nello scoprire lo stigma sociale legato alle parrucche.

Marty Supreme, Gwyneth Paltrow: "Le scene di sesso con Timothée Chalamet strane ma non imbarazzanti"Gwyneth Paltrow ha condiviso la sua esperienza riguardo alle scene di sesso con Timothée Chalamet nel film di Josh Safdie.

