Durante il Forum economico di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha indossato degli occhiali da sole per motivi di salute. L'azienda italiana che li produce ha visto aumentare il proprio titolo in borsa, confermando l'interesse per prodotti di qualità e design raffinato. Questa scelta ha attirato l'attenzione sul settore degli occhiali di alta gamma, sottolineando l'importanza dell'innovazione e della tradizione italiana nel mercato internazionale.

Durante il Forum economico mondiale di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha indossato gli occhiali da sole per motivi di salute. Nel suo intervento ha sottolineato la necessità di maggiore crescita e stabilità, affermando però che l’Europa “preferisce il rispetto ai bulli e lo Stato di diritto alla brutalità”. Queste parole, riportate da tutti i media internazionali, sono state pronunciate mentre il presidente indossava un paio di occhiali da sole dalle lenti blu specchiate, diventati immediatamente parte integrante dell’immagine del discorso. Il motivo di questa scelta è prettamente di salute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

A ruba gli occhiali di Emmanuel Macron dell'italiana iVision Tech che costano 650 euro, "lui li ha comprati"Durante l’evento di Davos, Emmanuel Macron è stato visto indossare un paio di occhiali da sole italiani, realizzati dall’azienda iVision Tech.

Macron con gli occhiali da sole scuri all'Eliseo: Li dovrò portare per un po'Il presidente francese Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole scuri all’interno dell’Eliseo, suscitando curiosità.

