A partire dal 1° gennaio 2026, la soglia ISEE per accedere ai Bonus bollette sociali è stata aumentata a 9.796 euro. La delibera 22026Rcom di ARERA ha ampliato la platea di beneficiari, consentendo a un maggior numero di famiglie di usufruire di agevolazioni sulle utenze energetiche. Questo aggiornamento mira a sostenere le fasce di popolazione più vulnerabili in un contesto di crescente attenzione alle condizioni economiche delle famiglie.

Dal 1° gennaio 2026 aumenta la soglia ISEE che consente di ottenere i bonus sociali sulle bollette. ARERA, con delibera 22026Rcom, ha aggiornato il limite per il disagio economico da 9.530 a 9.796 euro, mantenendo fermo a 20.000 euro il requisito per i nuclei con almeno quattro figli a carico. La novità incide su luce, gas, acqua e rifiuti: gli sconti restano automatici in bolletta, ma la platea potenziale si amplia. Ecco cosa cambia e come funziona nel 2026, quali requisiti servono e quale importo si vede nelle fatture mensili. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Nuovo tetto Isee per i Bonus bollette 2026: la soglia aumenta a 9.796 euro e la platea aumenta

Leggi anche: Bonus anziani 850 euro, nel 2026 sale il requisito Isee e aumenta la platea. Le ipotesi e gli obiettivi

Leggi anche: Bonus anziani 850 euro, nel 2026 sale il requisito Isee e aumenta la platea. Le ipotesi per evitare il flop

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Bonus, tutti gli incentivi per il 2026: dagli aiuti per le bollette a quelli per la casa; Bonus con la Legge di Bilancio 2026; Ammontare, requisiti e iter per la domanda: ecco tutti i bonus 2026 per le famiglie (e quelli che escono di scena); Bonus mobili ed elettrodomestici 2026, come ottenere gli incentivi.

Nuovo Isee 2026, cambia il calcolo: con lo sdoppiamento arriva lo sconto su casa, bonus e figliL’1 gennaio sono entrate in vigore le nuove regole Inps che fanno abbassare l’indicatore per diversi bonus. Attenzione però alle rate di gennaio-febbraio e ... repubblica.it

Assegno Unico 2026 aumenti e nuove soglie Isee: ecco cosa cambia per le famiglieRivalutazione dell’1,4% e aggiornamento degli importi in base all’indicatore economico. Ma senza Isee aggiornato, da marzo si rischia di ricevere solo il minimo ... panorama.it

Questo tetto ha deciso di mettersi a lavorare! Nuovo impianto fotovoltaico installato in provincia di per . 20 pannelli SunPower P7 da 455 W • Efficienza 22,5 % e rendimento garantito per 30 anni • Degrado massimo annuo: 0,40 - facebook.com facebook

La #Juve si tira indietro per #Vlahovic Fissato il nuovo tetto stipendi x.com