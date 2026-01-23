Nuovo Teatro delle Commedie sabato 24 gennaio Lara Gallo in Borderline

Il 24 gennaio alle 21.30, il Nuovo Teatro delle Commedie presenta Lara Gallo in

Sabato 24 gennaio, alle 21.30, il Nuovo Teatro delle Commedie ospita Lara Gallo in “Borderline”, uno one-woman show comico, travolgente e imprevedibile che ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di fondere comicità pura e profondità emotiva. “Borderline” è un monologo serrato e in.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: "Under the skin", sabato 24 gennaio lo spettacolo al Teatro Ablondi

Nasce il Teatro Sebeto: un nuovo spazio per arte e cultura. Il 24 gennaio il taglio del nastroIl Teatro Sebeto apre ufficialmente i battenti ad Aversa il 24 gennaio, offrendo un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Le Fiabe italiane di Calcino Il Re dei pavoni; Tartufo in scena al teatro delle Saline dal 21 al 24 gennaio; Commedie Nostre torna al Teatro delle Energie di Grottammare. In scena La Compagnia del Colle; Lara Gallo in Borderline al NTC.

Nuovo Teatro delle Commedie, sabato 24 gennaio Lara Gallo in BorderlineSabato 24 gennaio, alle 21.30, il Nuovo Teatro delle Commedie ospita Lara Gallo in Borderline, uno one-woman show comico, travolgente e imprevedibile che ha conquistato pubblico e critica per la sua ... livornotoday.it

Nuovo anno, nuovo spettacolo: al PalaFolli arriva La nutrice, Romeo & GiuliettaTorna dopo la pausa natalizia la Rassegna di commedie Ascolinscena al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno. Sabato 17 gennaio alle ore 21:00 il palco ... picenonews24.it

Dalla conclusione del nuovo Teatro alle scuole, passando per rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio. L’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone presenta il resoconto delle attività svolte dal luglio 2024 - facebook.com facebook