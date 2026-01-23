Nuovo picco a Febbraio | Bassetti lancia l’allarme Cosa succederà in Italia

L’epidemia influenzale stagionale in Italia presenta segnali di rallentamento a febbraio, secondo le ultime analisi di Bassetti. Tuttavia, il quadro rimane complesso e in continuo aggiornamento, richiedendo attenzione e monitoraggio costante. Questa situazione evidenzia l’importanza di mantenere le misure di prevenzione e di seguire gli sviluppi per comprendere appieno l’andamento della stagione influenzale nel nostro paese.

L’epidemia influenzale stagionale in Italia mostra i primi segnali di rallentamento, ma il quadro generale rimane delicato e in costante evoluzione. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, nell’ultima settimana monitorata sono stati registrati circa 773mila nuovi casi, per un totale stimato di 8,4 milioni di contagi dall’inizio della stagione. Nonostante la lieve flessione, gli esperti invitano a mantenere alta l’attenzione. Tra le voci più ascoltate in questa fase c’è quella di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che richiama alla prudenza anche sul fronte dei numeri ufficiali: «I dati sono certamente in diminuzione, anche se dobbiamo dire una cosa, che questi sono i dati che arrivano dai medici di medicina generale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

