Scarlet Deange, cantautrice e polistrumentista nata a Roma ma ascolana doc, cresciuta nella città delle Cento Torri, torna con Extra Fondente, il suo nuovo album in uscita il 30 gennaio e distribuito da Ada Music (Warner). Un progetto intenso e raffinato che affonda le radici nel soul e nell’R&B, intrecciando una dimensione profondamente intima a un sentito omaggio alla black music, intesa come linguaggio culturale e spazio di condivisione collettiva. Composto da otto brani originali, Extra Fondente nasce da un percorso personale e interiore, ma non resta chiuso nel perimetro dell’autobiografia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo disco per Scarlet Deange

Leggi anche: Scarlet, arriva al cinema in Italia il nuovo film di Mamoru Hosoda a febbraio 2026

Leggi anche: “Niuiorcherubini”, Jovanotti lancia il nuovo disco e un tour mondiale

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Nuovo disco per Scarlet Deange; Scarlet Deange, ecco il primo album Extra Fondente; Ancient Settlers, presentato il singolo ‘A Monument Restored’; AEON GODS: il nuovo singolo Soldiers Of Re.

Ecco Extra Fondente, il nuovo album dell'ascolana Scarlet Deange tra introspezione e sogno degli Stati UnitiGiovane, sì, ma con un curriculum di tutto rispetto alle spalle. E' la storia di Scarlet Deange, la giovane cantante ascolana ora residente a Roma. Polistrumentista, cantautrice e cantante, Scarlet ... picenotime.it

Nel nuovo disco di Laura Pausini la cover di “Ma che freddo fa” con Annalisa - facebook.com facebook