Nuovi controlli con autovelox e scout ecco dove verranno effettuati

Dal 26 gennaio al 1° febbraio, la polizia municipale intensifica i controlli stradali nelle principali vie cittadine, utilizzando autovelox e dispositivi scout. L’obiettivo è promuovere la sicurezza e prevenire incidenti, monitorando il rispetto dei limiti di velocità e altre infrazioni. Di seguito l’elenco delle zone interessate per garantire una maggiore consapevolezza tra gli utenti della strada.

Nuovi controlli della polizia municipale nell'ottica della prevenzione degli incidenti stradali. Le principali vie cittadine dal 26 gennaio al 1° febbraio saranno monitorate con autovelox e il dispositivo scout per il rilevamento delle infrazioni al codice della strada.

Nuovi controlli della Polizia Stradale, ecco dove verranno effettuatiLa Polizia Stradale intensifica i controlli durante la settimana dal 15 al 21 dicembre 2025, concentrandosi sulle autostrade A18 e A20, che collegano Messina a Catania e Palermo.

Nuovi controlli della Polizia Stradale, ecco dove verranno effettuatiDal 12 al 18 gennaio 2026, la Polizia Stradale svolgerà controlli lungo le autostrade A18 e A20, che collegano Messina con Catania e Palermo.

Due nuovi autovelox a Torino: da quando sono attive le telecamere in corso Grosseto e corso Giulio CesareI due nuovi velox si trovano in corso Grosseto, in corrispondenza del civico 169 (nel tratto tra via Casteldelfino e via Leonardo Fea), e in corso Giulio Cesare all’altezza del civico 283, tra via ... torinotoday.it

Presentato il bilancio 2025 della Polizia locale di Belluno: aumentano interventi, controlli e prevenzione. Nuovi mezzi e tecnologie in arrivo nel 2026. facebook

La speranza è che i nuovi controlli "automatizzati" dell'agenzia delle entrate mirino ai profili reali di rischio evasione senza seguire gli solo Isa, altrimetrimenti spariamo nel mucchio. La mia dichiarazione per il #Tg4 x.com