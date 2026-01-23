La nuova Ferrari SF-26 è stata presentata oggi dal team di Maranello, con i primi test sul circuito di Fiorano. La monoposto, destinata a competere nel Mondiale di Formula 1 2026, presenta alcuni elementi ancora misteriosi, tra cui un

Tante idee e qualche mistero sulla nuova Ferrari SF-26, svelata oggi dal t eam di Maranello, che ha presentato la monoposto con cui gareggerà nel Mondiale di Formula 1 2026, con i primi giri sul circuito di casa a Fiorano. Proprio sulla pista casalinga, un episodio ha fatto subito preoccupare i tifosi della Rossa. Cos’è successo? Con Lewis Hamilton al volante, la SF-26 si è fermata dopo il primo giro in mezzo alla pista ed è stato necessario l’intervento del box. I meccanici si sono catapultati in pista per spingere la monoposto nel garage, ma lo stop era ovviamente previsto. Nuova Ferrari, il primo stop e un buco sulla pancia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nuova Ferrari, tanti misteri: primo stop nel giro di pista e un “buco” sulle pance (video)

Hamilton in pista a Fiorano. E sulla nuova Ferrari c'è un buco...Hamilton in pista a Fiorano segna un momento importante per la Ferrari, che ha presentato la nuova SF-26 pronta per la stagione di Formula 1.

Leggi anche: Beyoncé è stata la protagonista assoluta del Gp di Las Vegas, salendo anche a bordo di una Ferrari con Lewis Hamilton per un giro in pista

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La nuova Ferrari SF-26 di Hamilton si ferma in mezzo alla pista - facebook.com facebook

Formula1, svelata la nuova #Ferrari, obiettivo riscatto x.com