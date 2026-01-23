La nuova Dacia C-Neo del 2026 potrebbe essere commercializzata con il nome Dacia Spacer, secondo alcune indiscrezioni non ufficiali e fonti di stampa di fine gennaio 2026. Questa possibile denominazione si inserisce nel contesto della strategia del marchio di proporre un modello che combina praticità e funzionalità, mantenendo uno stile sobrio e affidabile. Restano da confermare dettagli ufficiali, ma l’eventuale cambio di nome rappresenta un’ipotesi interessante per il segmento.

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia C-Neo 2026: l’auto potrebbe chiamarsi Dacia Spacer?

