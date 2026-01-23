Nuoto Sport Village Banca di Pesaro Regionali ottocento metri d’oro | a Cecilia Riversi il titolo assoluto

Durante i Campionati Regionali Assoluti a Fano, Sport Village Banca di Pesaro ha visto la partecipazione di 17 atleti qualificati. Tra loro, Cecilia Riversi si è distinta conquistando il titolo assoluto sui 800 metri. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e crescita per gli sportivi del club, confermando l'impegno e la qualità del settore nuoto.

Ai Campionati Regionali Assoluti che si sono svolti a Fano si sono qualificati ben 17 atleti di Sport Village Banca di Pesaro. Un ottimo risultato considerando il periodo post natalizio, i malanni di stagione e la scelta di gareggiare anche in distanze non preferite. Sul gradino più alto del podio per la sua prima volta è andata Cecilia Riversi che negli 800 stile ha conquistato il titolo assoluto con un miglioramento di oltre 10 secondi. Terza nella stessa distanza il giovane Antonio Luzi (categoria Ragazzi). Nina Franca ha ottenuto un ottimo argento nei 400 misti pur essendo anche lei una Categoria Ragazzi, e il quafrto pass nei 200 dorso per i Criteria di Riccione.

