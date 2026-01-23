Nove persone arrestate a Foggia scaricavano la droga in un autodemolitore e la stoccavano nei box auto

A Foggia, nove persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga. L’indagine, durata quasi un anno, ha portato alla scoperta di un’attività di traffico e spaccio, con il rifornimento di sostanze stupefacenti presso un autodemolitore. La droga veniva poi stoccata in box auto, contribuendo a un network criminale che ora è stato smantellato dalle forze dell’ordine.

È di nove arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Foggia, dove sono stati colpiti presunti responsabili di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, ha riguardato soggetti già sottoposti a interrogatorio preventivo, nell’ambito di un’indagine che ha portato complessivamente a trentatré misure cautelari tra dicembre e aprile. Operazione coordinata dalla Procura di Foggia Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di nove indagati, di cui tre in carcere e sei agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

