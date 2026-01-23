Novara furto in un locale in corso XXIII Marzo

A Novara, in corso XXIII Marzo, si è verificato un furto presso un locale commerciale. Qualche sera fa, uno o più individui si sono introdotti nel locale dopo aver rotto un vetro, entrando mentre l’attività era chiusa. I malviventi si sono diretti alla cassa, arraffando alcuni euro in contanti. L’episodio è sotto indagine e si stanno valutando eventuali misure di sicurezza per prevenire simili eventi in futuro.

