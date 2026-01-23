notiziario pochi i tifosi umbri in arrivo un centinaio i biglietti venduti

Per il match di domenica tra Ascoli e Perugia al Del Duca, si registra una presenza limitata di tifosi umbri, con circa un centinaio di biglietti venduti. Questa prima volta in cui i sostenitori perugini sono in numero ridotto riflette una partecipazione più contenuta rispetto al passato, influenzata da vari fattori. La sfida si presenta quindi come un’occasione di confronto tra due squadre in cerca di conferme, con un pubblico più ristretto.

Il confronto che si giocherà domenica al Del Duca tra Ascoli e Perugia, per la prima volta, non vedrà una nutrita presenza di sostenitori provenienti dal capoluogo umbro. La tifoseria organizzata biancorossa ha deciso di disertare la trasferta a seguito delle restrizione imposte dalle autorità competenti. Nella giornata di ieri erano stati circa un centinaio i tagliandi venduti per il settore ospiti. Ecco così che il Picchio scenderà in campo in uno stadio quasi del tutto bianconero. Nelle ultime ore alcuni rumors di mercato hanno parlato di un interessamento mostrato da due club di serie B, Südtirol e Bari, nei confronti del centravanti Gori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

