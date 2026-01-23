Le associazioni del territorio segnalano una crescente difficoltà nel trovare volontari, evidenziando un problema che rischia di compromettere le attività di assistenza e servizio. La carenza di risorse umane si unisce ad altre criticità locali, come il caso di Limbiate-Arese e la richiesta di 14 anni di carcere per un omicidio. Un quadro che richiede attenzione e interventi mirati per sostenere il ruolo fondamentale del volontariato.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. Addio a Valentino Garavani, il grande stilista morto a 93 anni. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Non troviamo più volontari, l’allarme delle associazioni; Limbiate-Arese: uccise il compagno, chiesti 14 anni – ANTEPRIMA

Uccise il compagno con una coltellata, chiesti 14 anni per Stella BoggioLa Procura di Monza ha richiesto una condanna di 14 anni di reclusione per Stella Boggio, accusata di aver ucciso il suo compagno, Marco Magagna, il 7 gennaio 2025.

Uccise il compagno con una coltellata, chiesti 14 anni di carcere per Stella Boggio: “Relazione tossica”La Procura di Monza ha chiesto una condanna di 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata di aver ucciso il suo compagno a Bovisio Masciago.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dal 4 febbraio al via il corso per diventare volontari della Lega del Filo d’Oro; I volontari della Croce Rossa e i senzatetto invisibili di Gallarate; Il presepe non trova pace: due statue rubate, l'anno scorso ne era scomparsa una (e gli allestimenti erano stati spostati). ''Il prossimo anno potremmo non farlo''; Milioni di persone hanno usato i loro pc per cercare gli alieni. Ora gli scienziati hanno 100 segnali che vale la pena esaminare più da vicino.

I volontari della Croce Rossa e i senzatetto invisibili di GallarateGli operatori del progetto Sperare in strada due volte a settimana entrano in contatto con le persone che vivono in condizioni precarie, tra tende e ricoveri di fortuna ... varesenews.it

Appello alla città: «Più volontari per il Fatebene»Li vedi tra i corridoi dei reparti, al pronto soccorso e nell atrio dell ospedale. Sono gli angeli del Fatebenefratelli, i 250 volontari dell associazione «Francesco Vozza», onlus che ogni giorno ... ilgiornale.it

Stamattina ci troviamo a Fano, presso l’Istituto Olivetti, precisamente con la classe 4L. Siamo orgogliosi di aver partecipato al progetto “Volontaria…mente” del CSV, che ringraziamo sinceramente per la preziosa opportunità offerta. Il progetto consente agli stu - facebook.com facebook