Il Sud America sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama energetico globale. Oltre alle conosciute riserve venezuelane, la regione presenta risorse e potenzialità che influenzano gli equilibri mondiali. Questo articolo analizza le dinamiche che stanno trasformando il continente in un attore strategico nel settore energetico, evidenziando le principali caratteristiche e prospettive delle risorse naturali e delle economie locali.

Buenos Aires. Il Sud America è diventato una regione chiave negli equilibri mondiali per l’energia. Non c’è analisi politica ed economica sul Venezuela che non concentri l’attenzione sulle sue riserve petrolifere di 303 miliardi di barili, le più grandi al mondo. Un dato corretto, ma che rischia di essere fuorviante se preso isolatamente. Caracas oggi produce circa un terzo del petrolio che estraeva all’inizio degli anni Duemila. Vent’anni fa, con riserve stimate in circa 80 miliardi di barili, la produzione superava i 3 milioni di barili al giorno. Oggi, nonostante le riserve ufficiali si siano quasi quadruplicate, l’estrazione si attesta a stento intorno al milione di barili giornalieri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Non solo Venezuela. Ecco come il Sud America è diventato un player mondiale dell’energia

Il messaggio dell’America alla Cina: colpiremo i tuoi fornitori di energiaGli Stati Uniti hanno indicato la volontà di colpire i fornitori di energia della Cina, evidenziando la sua dipendenza da gas e petrolio importati.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, linea dura di Pier Silvio: solo top player. Ecco i candidati

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Venezuela: il petrolio nelle dinamiche geopolitiche passate e future; Non solo Venezuela. Ecco come il Sud America è diventato un player mondiale dell’energia; Ecco perché Venezuela e Iran sono la partita del secolo; Non solo Trentini, ecco chi sono gli altri italo-venezuelani ancora in carcere a Caracas.

Non solo Venezuela. Ecco come il Sud America è diventato un player mondiale dell'energiaNonostante il Venezuela sia il paese con le maggiori riserve di petrolio e gas del continente, la produzione è in forte declino. A trainare l'industria sono infatti i paesi vicini, che non possono con ... ilfoglio.it

Venezuela e non solo, ecco perché Trump ha mobilitato il Boeing E-4 NightwatchL'E-4B Nightwatch funge da Centro Nazionale per le Operazioni Aviotrasportate ed è un componente chiave del Sistema di Comando Militare Nazionale per il Presidente ... startmag.it

«Se l’America ha invaso il Venezuela, Putin da oggi può rispondere: io invado l’Ucraina perché quelli sono territori russofili e russofoni». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in una intervista al “Foglio“. L’ex premier spiega: «Noi siam - facebook.com facebook