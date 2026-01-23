Non si sono presentati Stefano De Martino perché proprio loro non erano al funerale

Nei giorni scorsi, Stefano De Martino ha partecipato al funerale del padre, Enrico De Martino, deceduto a 61 anni per problemi di salute. Tuttavia, alcuni familiari e amici non si sono presentati all'evento. Questa assenza ha suscitato alcune riflessioni sulla complessità dei rapporti familiari in momenti così delicati.

Nei giorni scorsi Stefano De Martino ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita, la perdita del padre Enrico De Martino, scomparso a 61 anni a causa di problemi di salute. Il funerale si è svolto il giorno successivo a Napoli, in forma privata, lontano da telecamere e obiettivi. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto considerando la grande popolarità del conduttore di Affari Tuoi e l’attenzione mediatica che da sempre accompagna ogni suo passo. Proprio l’assenza totale di immagini o video della cerimonia funebre ha acceso la curiosità del web. A intervenire per chiarire cosa fosse accaduto è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che sui social aveva inizialmente condiviso alcuni scatti attribuiti al funerale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stefano De Martino, perché non ci sono foto del funerale del padre: il gesto dei fotografi che sorprendeRoberto Alessi di Novella 2000 ha chiarito perché non sono state pubblicate foto del funerale di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, l’indiscrezione su Belen Rodriguez al funerale del papàIl 20 gennaio 2026, Torre Annunziata ha reso omaggio in silenzio a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, durante il suo funerale.

