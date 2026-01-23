Recenti segnalazioni indicano un peggioramento della qualità dell’aria nelle zone urbane vicine a un impianto industriale. I residenti riferiscono difficoltà respiratorie, evidenziando un possibile problema ambientale. È importante monitorare la situazione e approfondire le cause per comprendere l’impatto sulla salute pubblica e adottare eventuali misure di tutela.

Una nuova segnalazione sul fronte ambientale arriva dai cittadini che vivono nell’area urbana interessata dalla presenza di un impianto industriale. Da diversi giorni, secondo quanto denunciato da un comitato civico attivo sul territorio, la situazione dell’aria sarebbe diventata particolarmente critica. In base alle informazioni raccolte, a partire da giovedì 15 gennaio l’impianto starebbe operando senza interruzioni e a pieno regime, con conseguenze evidenti sulla qualità dell’aria. I residenti parlano di odori forti e persistenti, capaci di penetrare nelle abitazioni e rendere difficili anche le normali attività quotidiane. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - “Non si riesce più a respirare”: nuovo allarme ambientale per l’aria in città

Corridoi verdi e un'aria più "buona" da respirare: come cambia la città di NovaraNovara si prepara a trasformarsi grazie a un investimento di 2,6 milioni di euro proveniente dal bando di forestazione urbana della Regione Piemonte.

Leggi anche: Fiumi di persone per strada a Napoli, non si riesce a camminare o respirare. Residenti bloccati in casa

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Capriolo si infila in un cortile recintato e non riesce più a uscire: salvato e liberato in collina; Sirât è uno di quei film che riesce ancora a scioccarci (e non siamo più abituati); Matrimoni in fuga, non si crede più nel per sempre, i numeri dell’Istat diventano il ritratto di una crisi esistenziale; Bianchi vuole un Milano alla battuta E' la cosa più difficile, lavoreremo tanto su quello.

Svelato il perché con gli anni si accumula grasso sull’addome e non si riesce più a smaltirloLe cellule del sistema immunitario, interagendo con il sistema nervoso, controllano il metabolismo, anzi lo ‘inceppano’. Un gruppo di ricercatori di Yale ha scoperto che un tipo particolare di ... quotidianosanita.it

Muore ma per un cavillo non si riesce a cremarla: anziana da giorni in una bara aperta nella sua casaLa storia paradossale di Provvidenza Riccobono, 83 anni, che viveva sola in via Scillato ed è presumibilmente deceduta il 2 gennaio. I suoi parenti l'hanno trovata il 7 già in avanzato stato di decomp ... palermotoday.it

"Respirare la montagna significa fare scorta di aria pulita, ascoltare il silenzio e i rumori del bosco, ammirare i paesaggi delle valli. Ogni elemento riesce a rilassare la mente". Ph. Marianna Corona #escursioni #montagnadavivere #parcodolomitifriulane x.com

Quando il naso è chiuso e finalmente si riesce a respirare grazie a un farmaco per il sintomo specifico viene istintivo continuare a usarlo. Ma se questi prodotti vengono usati troppo a lungo, possono creare l’effetto opposto. Possono rallentare l’uscita del muco facebook