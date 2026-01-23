Non frodò l' assicurazione fingendo una frattura dopo l' incidente | assolto un 56enne

Il tribunale di Milano ha assolto con formula piena Carmelo Alioto, 56 anni, originario di Canicattì, dall'accusa di frode assicurativa dopo aver simulato una frattura a seguito di un incidente. La decisione si è basata sull'assenza di prove che collegassero l'imputato alla presunta frode, confermando l'innocenza dell'uomo in questa vicenda.

Il tribunale di Milano ha assolto con formula piena il canicattinese Carmelo Alioto, 56 anni, dall’accusa di frode assicurativa. Secondo l’imputazione, avrebbe denunciato falsamente un incidente stradale nel quale sosteneva di essersi ferito, ma per il giudice non vi è alcuna prova che il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Finisce in ospedale e viene operato per una frattura scomposta dopo un incidente: chiesto risarcimento all'Asp

Leggi anche: Truffato dall'assicurazione, lo scopre dopo un incidente

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il blitz del governo sui fondi pensione è un favore a banche e assicurazioniUna mano prende, l'altra dà. Così l'emendamento last minute alla manovra ha cancellato l’esclusiva del contributo dei datori di lavoro ai fondi negoziali, ... huffingtonpost.it

Ssn verso mutue e assicurazioni? Non è detto e in ogni caso ecco cosa fare per impedirloDue idee. Da un lato eliminare gli incentivi fiscali per tutto ciò che non è effettivamente integrativo al Ssn. Dall'altro, se Stato, Regioni e ASL entrassero nella gestione di Fondi integrativi ... quotidianosanita.it

FRODI ASSICURATIVE: SI UTILIZZA ANCHE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. COPIA (IVASS) METTE IN GUARDIA CONSUMATORI, COMPAGNIE E INTERMEDIARI - 13 Gennaio 2026 - Il dirigente del servizio ispettorato dell’autorità di vigilanza: «Essendo u - facebook.com facebook