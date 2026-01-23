Nell'ultima puntata di «Tv Verità», si è discusso delle criticità persistenti nel sistema giudiziario, evidenziando come l'uscita di Palamara non abbia risolto i problemi strutturali. Il confronto tra Belpietro e Sallusti offre uno sguardo approfondito sulle sfide e le possibili cause di una riforma ancora necessaria. Per un'analisi completa, clicca qui e guarda il video integrale.

Nell’ultima puntata di Tv Verità, condotta da Francesco Borgonovo, il tema della giustizia e, soprattutto del referendum per la sua riforma che si terrà il 22 e 23 marzo, è stato al centro del confronto tra il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, e la firma del giornale Alessandro Sallusti. La discussione ha preso le mosse dal libro Il sistema colpisce ancora, firmato da Sallusti insieme a Luca Palamara, per affrontare il funzionamento della magistratura, le riforme in corso e il rapporto tra giustizia e sicurezza. La tesi di Sallusti è semplice: dopo lo scandalo che coinvolse Palamara, esploso circa sei anni fa, tutti dissero che lo strapotere che le correnti di magistrati usano per inquinare la giustizia sarebbe finito. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Non è bastato cacciare Palamara per risanare la magistratura»

Leggi anche: Salvini: «Altro caso Palamara. È arduo fidarsi della magistratura»

Leggi anche: Il Csm chiede 200mila euro di danni a Palamara: “Lo scandalo nomine ha gettato discredito sulla magistratura”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lecce a caccia di gol, mercato da sfruttare; Voglia di partire? Ecco quando andar a caccia del volo più economico; Harry Styles mania: perché il 2026 è già il suo anno; Tennis, termina contro Djokovic l'avventura agli Australian Open di Francesco Maestrelli.

Non eravamo grandi cacciatori: la strategia dimenticata (e un po' disgustosa) che ci ha salvatiUna strategia dimenticata ha permesso all'umanità di sopravvivere nel corso dei millenni, prima dello sviluppo della civiltà, ecco tutti i dettagli ... libero.it

Almo Nature prova a replicare alle accuse: Il pet food non c’entra nulla con la cacciaElemento contraddittorio Dalla fine di ottobre, Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente – è stata la principale forza critica rispetto alla campagna Niente giustifica la caccia, promossa da Almo ... cacciapassione.com

A cosa serve “dire le preghiere” «È bastato il ricordo di me a cacciare Silente da questo castello!» sibilò. «Non è come pensi tu. Non ha lasciato veramente Hogwarts!» ribatté Harry. Stava parlando a vanvera, col solo desiderio di spaventare Riddle; sperava - facebook.com facebook

#Macron È bastato vederli sul volto del presidente francese per trasformarli in oggetto del desiderio del momento. Gli occhiali indossati a #Davos sono diventati virali in poche ore. Sono prodotti in Francia ma di proprietà di un noto gruppo italiano. Titolo sospe x.com