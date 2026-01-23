Il 2 giugno 2010, la famiglia di Stefano Guarnieri ha subito una perdita irreparabile con la scomparsa di Lorenzo, investito in un incidente stradale. Da allora, Stefano si impegna nella battaglia per la sicurezza sulle strade, ricordando sempre il sorriso del figlio e promuovendo iniziative per prevenire tragedie simili. Un percorso di memoria e impegno che sottolinea l’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

La vita di Stefano Guarnieri e della sua famiglia è andata in pezzi il 2 giugno 2010, giorno in cui il figlio Lorenzo è stato investito e ucciso. Da allora, la missione è divenuta quella di onorare la sua memoria promuovendo i temi della sicurezza stradale. Guarnieri ne ha parlato anche a Messina durante il Memorial Angelo Spadaro, promosso dalla polizia stradale per ricordare il vicesovrintendente ucciso nel 2019 sulll’A18 mentre prestava soccorso. Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia è media partner della Polstrada, e contribuisce a promuovere la divulgazione, specie verso i più giovani, delle campagne di sensibilizzazione per la guida sicura e contro l’incidentalità stradale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Non chiamiamoli più incidenti” : papà Stefano Guarnieri ricorda il sorriso di Lorenzo con la battaglia per la sicurezza stradale

Su Noi Magazine la sicurezza stradale nel ricordo di Lorenzo Guarnieri e i gesti che salvano la vita ai giovaniSu Noi Magazine, la sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione, in memoria di Lorenzo Guarnieri.

La Stradale ricorda il vicesovrintendente Angelo Gabriele Spadaro con un Memorial dedicato alla sicurezzaOggi, la Polizia Stradale ha commemorato il vicesovrintendente Angelo Gabriele Spadaro con un evento dedicato alla sicurezza stradale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Incidenti in bicicletta: Bergamo è tra le città con più sinistriChe gli incidenti stradali nella bergamasca siano un problema è abbastanza evidente. Non passa giorno, infatti, che i media non riportino tamponamenti, feriti e morti sulle nostre strade. Il 2025, che ... ecodibergamo.it

Strade più pericolose. Incidenti in aumento. E morti raddoppiatiSono stati diffusi i dati del 2024 : Prato maglia nera rispetto alla Toscana. Intanto Aci aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione alla guida. Sono numeri in netto peggioramento quelli ... lanazione.it