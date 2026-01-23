I rinomati chef del territorio comasco si impegnano come volontari presso la mensa di solidarietà di Casa Nazareth, dimostrando che non basta semplicemente riempire un piatto. Il loro contributo sottolinea l'importanza di offrire non solo cibo, ma anche ascolto e attenzione a chi si trova in difficoltà, rafforzando il senso di comunità e solidarietà.

I più rinomati chef del territorio comasco, diventano volontari per la mensa di solidarietà di Casa Nazareth. Una disponibilità che si è tradotta in un progetto con otto appuntamenti, tra febbraio e marzo, in cui si intrecciano alta cucina, accoglienza e solidarietà. L’iniziativa si intitola “Un pasto è solo l’inizio: a tavola con gli Chef“, e nasce da una collaborazione inedita: da un lato Casa Nazareth, che con 75mila pasti serviti nel 2025 rappresenta un presidio fondamentale per chi è più fragile, dall’altro l’Associazione Provinciale Cuochi di Como, con il supporto di Confindustria Como e il contributo di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Non basta riempire un piatto". Gli chef più rinomati alla mensa di solidarietà

Argomenti discussi: Non basta riempire un piatto. Gli chef più rinomati alla mensa di solidarietà; Il femminicidio non è un destino: è una responsabilità collettiva; Riforma sanitaria, SMI: Basta burnout e precarietà. Servono salari europei per salvare il SSN; Un pasto è solo l’inizio, Casa Nazareth mette in tavola menù firmati per i bisognosi.

