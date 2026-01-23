Nomine | al professor Emanuele Neri va la presidenza della Società europea di Radiologia

Il professor Emanuele Neri, docente di Diagnostica per immagini e Radioterapia all’Università di Pisa e dirigente dell’Unità di Radiodiagnostica dell’Aoup, è stato nominato prossimo presidente della Società europea di Radiologia (ESR). La sua esperienza e competenza nel settore contribuiranno alla guida dell’organizzazione nel promuovere l’eccellenza nella diagnosi per immagini e radioterapia a livello europeo.

Emanuele Neri, ordinario di Diagnostica per immagini e Radioterapia all'Università di Pisa nonché direttore dell'Unità operativa di Radiodiagnostica 1 dell'Aoup e della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell'ateneo pisano, è stato designato prossimo presidente della ESR, la Società.

