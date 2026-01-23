No spopolamento | L’Imu scende se si affitta

Lajatico, piccolo comune italiano, si distingue per qualità della vita e servizi essenziali. Tra le misure adottate, la riduzione dell’Imu per chi affitta immobili, un’azione che può favorire il mantenimento e la crescita della comunità locale. Nonostante le sfide dello spopolamento, il paese si impegna a valorizzare le proprie risorse e a sostenere le attività di vicinato, preservando il senso di comunità.

Fra le sfide che devono affrontare i piccoli Comuni c’è lo spopolamento. Pur essendo un borgo di dimensioni contenute, Lajatico continua a distinguersi per qualità della vita, presenza di servizi essenziali e una rete di attività di vicinato che rappresenta un presidio fondamentale per la comunità. Per preservare questo equilibrio e rispondere alle numerose richieste di alloggi da parte di famiglie, giovani e lavoratori, l’amministrazione ha approvato un intervento regolamentare mirato a incentivare la messa a disposizione ad uso residenziale di abitazioni oggi classificate come seconde case. La misura prevede un abbattimento dell’Imu, con applicazione dell’aliquota 8,6 per mille per le unità immobiliari attualmente non destinate a residenza, ma che verranno impegnate in locazioni a medio e lungo termine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - No spopolamento: "L’Imu scende se si affitta" Leggi anche: A Capri troppi B&B e i residenti restano senza casa, Imu azzerata a chi affitta ai capresi Saldo Imu, quando spetta lo sconto? Tutti i casi, da chi affitta a canone concordato ai pensionati residenti all’esteroL’articolo esplora le diverse situazioni in cui spetta lo sconto sull’Imu, con particolare attenzione a casi come affitti, canoni concordati e pensionati residenti all’estero. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: No spopolamento: L’Imu scende se si affitta; Lajatico: ecco come affrontare lo spopolamento, una misura è l’abbattimento IMU; Le contraddizioni della riforma Calderoli sulla montagna; ANGELICA SAGGESE: MODIFICARE LA LEGGE CHE DEFINISCE I COMUNI MONTANI. Tempio Pausania perde ancora abitanti: la città scende sotto i 13mila Tempio Pausania è una di quelle città che sembra immutabile: vicoli di granito, piazze dove si respira storia, tradizioni antiche e un senso di comunità forte. Ma i numeri raccontano una - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.