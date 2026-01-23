no la cina non sta conquistando la groenlandia

Contrariamente a quanto si può pensare, la Cina non sta conquistando la Groenlandia. Recenti notizie hanno alimentato questa percezione, in particolare a causa delle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva espresso preoccupazioni riguardo a possibili mire cinesi sull’isola artica. Tuttavia, non ci sono evidenze che confermino un’intenzione di conquista o di influenza significativa da parte della Cina sulla Groenlandia.

Tra i motivi che hanno spinto Donald Trump a mettere nel mirino la Groenlandia ci sarebbe anche il rischio che, a detta del presidente statunitense, la Cina possa, presto o tardi, in maniera più o meno esplicita, conquistare silenziosamente l’isola artica. Ma è davvero così? Per il tycoon non ci sono dubbi: “Se non facciamo qualcosa noi, lo faranno la Russia o la Cina”. Dal canto suo, Pechino ha condannato la retorica di Trump per aver sbandierato un fantomatico fantasma cinese come “pretesto” per minacciare la Groenlandia. Partiamo da un presupposto oggettivo: l’idea che la Cina sia pronta a fagocitare la Groenlandia da un momento all’altro è assurda. 🔗 Leggi su It.insideover.com

