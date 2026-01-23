Nkunku respinto qualsiasi assalto del Fenerbahce E in estate …

Il Milan ha concluso l'acquisto di Nkunku dal Chelsea, rafforzando il reparto offensivo. La decisione del club di investire su questo attaccante rappresenta una scelta strategica per il futuro. Nel frattempo, Nkunku ha respinto l'interesse del Fenerbahçe, lasciando intendere il suo impegno con i rossoneri. Le ultime notizie da Tuttosport forniscono aggiornamenti su questa operazione e sui progetti dell’attaccante con la maglia del Milan.

'Tuttosport' fa il punto sull'attacco futuro del Milan: secondo il quotidiano con la Champions League, oltre a Leao e Pulisic, servirebbero almeno altri tre attaccanti. Christopher Nkunku avrebbe rifiutato ogni tentazione arrivata dal Fenerbahçe e vorebbe continuare ad essere un giocatore del Milan. Secondo il quotidiano due certezze per il francese: la prima è quella della sicurezza di poter rimanere al Milan e di poter essere un elemento polivalente dentro il reparto offensivo, visto che può giocare sia in un attacco a due sia come esterno. LEGGI ANCHE: Capello sul Milan: "Roma e Bologna sono decisive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nkunku, assalto turco: offertona del Fenerbahçe al Milan”Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 30 dicembre 2025, si parla dell'interesse del Fenerbahçe nei confronti di Nkunku e dell'offerta inviata al Milan.

Una doppietta non basta, La Gazzetta dello Sport: Nkunku, assalto turcoNkunku, assalto turco: ecco il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Nonostante i due gol realizzati al Verona, il club valuta comunque la cessione dell'attaccante. Caccia ... tuttomercatoweb.com

